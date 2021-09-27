Друг семьи Сперцяна: Эдуард хотел играть за Россию, но он был не нужен

Друг семьи, пожелавший не упоминать свое имя, полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна рассказал, что футболист хотел выступать за сборную России.

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодёжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.



Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодёжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года. Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он не знал ни одного слова по-армянски», — рассказал «Чемпионату» друг семьи Сперцяна.