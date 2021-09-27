Клопп высказался о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Порту». Игра пройдёт завтра, 28 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Мы не рассчитываем на очки, которых у нас ещё нет. Мы попали в сложную группу, поэтому не должны тратить время – очки надо набирать здесь и сейчас. «Атлетико» было сложно играть с «Порту». Если кто-то и заслуживал его победу в том матче, то это был «Порту». Это многое говорит о команде, с которой нам предстоит завтра сыграть.
У «Порту» широкий подбор игроков, но тренер у него один. Мы думаем о предстоящей игре, ведь у «Порту» есть разные варианты тактических построений, и мы должны к этому готовиться.
Диогу Жота? Он исключительный игрок, очень рад, что мы подписали его. Действительно сильная личность. Он очень зрелый человек для юного возраста, и поэтому с ним действительно приятно работать. Усилить «Ливерпуль» не так уж и легко, но Диогу смог сделать это», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
- 27 сентября 2021
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