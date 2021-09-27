Экс-игрок сборной Англии: «Манчестер Юнайтед» нужно уволить Сульшера

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор считает, что «Манчестер Юнайтед» должен уволить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера и пригласить другого специалиста.



«Если бы я сейчас был на месте «Манчестер Юнайтед»… «Челси» сделал это с Лэмпардом… Они избавились от Лэмпарда, что было трудно сделать, потому что он легенда клуба. Однако они избавились от него и подписали Тухеля. Посмотрите, что в итоге вышло.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» нужно уволить Уле, дать ему работу где-нибудь в совете директоров и пригласить Конте. Он добьётся большего от этих игроков».



Даже если посмотреть на решения Сульшера во время игры — Магуайр хромал в течение 10 минут, прежде чем он снял его с игры. Большие тренеры сразу меняют игроков, если замечают, что они плохо двигаются.

Нужен гол в последние 10 минут игры — и Сульшер выпускает Кавани, который в этом сезоне мало выходил на поле. У вас есть Лингард, который только вышел на поле в матче с «Вест Хэмом» и забил. У вас есть Санчо, которого вы купили за £ 70 млн. Я думаю, многие из решений Сульшера были далеко неверными.



По-моему мнению, «Манчестер Юнайтед» сейчас нужно решиться и подписать Конте или Зидана. То есть тренера, который сможет добиться большего от этих игроков», — цитирует Агбонлахора Talksport.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В седьмом туре «красные дьяволы» примут дома «Эвертон». Встреча состоится 2 октября.

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