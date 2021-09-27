Гаттузо может возглавить «Ньюкасл»

Экс-наставник «Наполи», «Милана» и «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может продолжить тренерскую работу на Туманном Альбионе. Кандидатуру итальянского специалиста рассматривает «Ньюкасл Юнайтед», информирует Calciomercato.
Отмечается, что в «Ньюкасле» недовольны работой нынешнего главного тренера Стива Брюса. Приоритетным вариантом в шорт-листе его потенциальных сменщиков является Гаттузо.
Напомним, 17 июня 2021 года Гаттузо покинул пост главного тренера «Фиорентины» спустя три недели после назначения. Причиной стали разногласия с руководством клуба. Ранее Дженнаро возглавлял «Наполи», откуда ушёл по окончании сезона-2020/2021, а также «Милан» и другие команды. СМИ сообщали, что кандидатуру Гаттузо на роль главного тренера рассматривает лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
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