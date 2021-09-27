Де Дзерби: «Интер» сильнее нас, но я также думал, что «Шахтёр» сильнее «Шерифа»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Интер» – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат. Считаю, что они сильнее, чем в прошлом сезоне. Но мы «Шахтёр», мы всегда стараемся играть, чтобы показать хороший футбол. «Интер» – сложный соперник, но мы тоже начали новый цикл, поэтому нам нужно хорошо сыграть.

Даже если мы завтра сделаем всё, что можем, это не значит, что мы можем победить. «Интер» сильнее, но я также думал, что «Шахтёр» сильнее «Шерифа», а в конце получился другой результат. Футбол – это всегда интересно, потому что все матчи начинаются с 0:0.



Завтра мы должны хорошо играть с мячом и без него, должны играть смело. Практически все футболисты должны развлекаться на поле, потому что так они могут дать 100%. Завтра увидим», — цитирует Де Дзерби Ua.tribuna.com.