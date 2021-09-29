Малком: надеюсь, и дальше продолжим кампанию в Лиге чемпионов в победном режиме

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).



«Мы очень хорошо подготовились к сопернику. Знали, что они будут играть на контратаках, что они очень опасны в этом. Считаю, что матч был непростым для нас, тем не менее, с первых минут мы взяли игру под свой контроль. Нам это удалось, потому что это было важно, к тому же мы играли дома при своих болельщиках.



Приз лучшему игроку? Это не только мне, приз для всей команды. Все сегодня молодцы, все отлично потрудились. Надеюсь, мы и дальше продолжим в победном режиме кампанию в Лиге чемпионов.

Мы играем в Лиге чемпионов, у всех команд здесь есть качество и достаточные силы, чтобы соперничать со всеми командами. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Но да, немного снизили давление, потому что соперник тоже умеет хорошо играть на контратаках. Хорошо, что во втором тайме снова сумели взять игру под свой контроль.



Если бы предложили подарить мой индивидуальный приз кому-то из команды, передал бы его Барриосу! Он прекрасно выполняет свою роль на поле, пусть и не на самой привычной позиции, но справляется с ней потрясающе. Так что если бы мне пришлось выбирать, я бы передал Барриосу, потому что он просто молодчина", — цитирует Малкома «Матч ТВ».