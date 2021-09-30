Видео победного гола Криштиану Роналду в матче с «Вильярреалом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» проиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победный гол забил Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте.

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«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на последней строчке в своём квартете.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.