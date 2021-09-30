Массимилиано Аллегри о победе в матче с «Челси»: моряки всегда находят путь победить шторм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
«Моряки всегда находят путь победить шторм. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
После двух туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков.
- 30 сентября 2021
-
04:25
-
03:39
-
03:17
-
02:55
-
02:37
-
02:17
-
01:59
-
01:53
-
01:27
-
00:54
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 29 сентября 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00