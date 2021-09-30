Массимилиано Аллегри о победе в матче с «Челси»: моряки всегда находят путь победить шторм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Моряки всегда находят путь победить шторм. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы. С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

После двух туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков.