Осинькин отреагировал на признание ошибочным пенальти в матче «Крыльев Советов» и «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС по пенальти, который был назначен в ворота самарцев в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2). В концовке «Зенит» получил право на 11-метровый удар после падения Артёма Дзюбы в чужой штрафной. В ЭСК РФС назвали назначенный пенальти ошибкой.

«Неожиданно. Я думал, что это пенальти. Если говорить без шуток, то градус борьбы, который позволяли судьи, был достаточно высоким. Это повлияло на игру, помогало Дзюбе продавливать наших футболистов. Один мяч в наши ворота был забит после борьбы – по правилам. Но в случае с пенальти такое маленькое касание…

Я сначала не обратил внимания, но потом посмотрел повтор: за такие нарушения не ставят 11-метровый. Мы обратились в РФС, но не ожидали, что в отношении нас что-то изменится. Мы просто хотели обратить внимание на ошибку.

Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберём очков, чем у нас будут лишние. Но будем продолжать играть», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».