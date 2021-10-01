Сарри – о матче с «Локомотивом»: сожалею, что «Лацио» победил с разницей всего в два мяча

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвёл итоги домашнего матча 2-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с московским «Локомотивом» (2:0).

«Сейчас я вижу, что у «Лацио» определённо есть отличительные качества. В последнее время команда стала значительно лучше. Сегодня мы провели хороший матч, и я сожалею, что выиграли с разницей всего в два гола. Я рад за Патрисио и Башича.

На пути к чему сейчас команда? В любом турнире вы не можете рассчитывать на привязку ко времени, потому что всему своё время. Это непростой путь, к примеру, в матче в Неаполе всё было иначе.

Как родилась идея менять местами атакующих футболистов? Из разговора с ними я понял, что они оба предпочитают играть слева, но я всё равно попробовал посмотреть, что из этого получится.

Ранняя игра с «Болоньей» уже в воскресенье? Создаётся ощущение, что в Серии А не знают правил, которые сами же написали. В регламенте УЕФА чётко прописано, что следующий матч должен проходить не менее чем через трое суток, а в Италии свод правил гласит, проводить матч можно уже через 48 часов. Я тренер, но они не знают правил, которые они сами создают, и я очень обеспокоен. Помимо регламента есть здравый смысл, и человек, наделённый им, сделал бы так, чтобы наша игра с «Болоньей» стояла в заключительный слот времени», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.