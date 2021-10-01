Пеле выписали из больницы после операции по удалению опухоли

Легендарный бразильский форвард Пеле вернулся домой после пребывания в больнице.

«Когда путь труден, отмечайте каждый шаг на этом пути. Сосредоточьтесь на своём счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я молотил кулаками воздух больше раз, чем обычно. Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание в ней приятным, за гуманный и очень сердечный приём. Спасибо также всем вам, кто наполняет мою жизнь множеством сообщений со словами любви», — написал Пеле в «Инстаграме».

Кели Насименто, дочь Пеле, ранее рассказала о состоянии госпитализированного отца. Экс-футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.