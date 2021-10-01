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Итальянский журналист: Промес доказал Европе, что он стоит вложенных средств

Итальянский журналист: Промес доказал Европе, что он стоит вложенных средств
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Итальянский журналист Лоренцо Касчини посвятил материал нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу после того, как нидерландец оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Из ада в рай. В декабре прошлого года, когда Промес защищал цвета «Аякса», его арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения родственнику. Через три дня его выпустили. Квинси — особый персонаж, которым не всегда легко управлять. В нём сочетаются гениальность и безрассудство.

После «Аякса» Промес вернулся в «Спартак», чтобы показать свои лучшие качества. Сумма трансфера около € 9 млн, а это значит, что клуб в него верит. И вчера Квинси доказал всей Европе, что он стоит вложенных средств», — приводит слова Касчини Calciomercato.

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