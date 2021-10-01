«Бедному «Наполи» фору мы дали». Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» в матче ЛЕ

Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«В победу верили лишь оптимисты,

Никто не ждал от нас силы игристой.

«Наполи» бедному фору мы дали,

Чтоб веселее они с нами играли.

На поле «Наполи» в бозе почили,

И помогала нам Санта Лючия.

Как же прекрасны мы, если все вместе.

Силой наполнены, каждый на месте.

Игнатов – как хорош! Промес – как Промес!

Все рвали «Наполи» дерзко, как Мозес.

Лишь в единении силы причина,

И помогала нам Санта Лючия.

Лишь в единении силы причина,

«Спартак» Московия – «Спартак» Россия!» — спел Назаров.

Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».