«Бедному «Наполи» фору мы дали». Актёр Назаров посвятил песню победе «Спартака» в матче ЛЕ
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Популярный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил песню победе московского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).
«В победу верили лишь оптимисты,
Никто не ждал от нас силы игристой.
«Наполи» бедному фору мы дали,
Чтоб веселее они с нами играли.
На поле «Наполи» в бозе почили,
И помогала нам Санта Лючия.
Как же прекрасны мы, если все вместе.
Силой наполнены, каждый на месте.
Игнатов – как хорош! Промес – как Промес!
Все рвали «Наполи» дерзко, как Мозес.
Лишь в единении силы причина,
И помогала нам Санта Лючия.
Лишь в единении силы причина,
«Спартак» Московия – «Спартак» Россия!» — спел Назаров.
Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Назарова в «Инстаграме».
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