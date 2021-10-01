Форварду «Спартака» Понсе потребуется операция. Он травмировался в матче с «Наполи»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2). После одного из столкновений с Понсе защитник итальянского клуба Костас Манолас упал на колено форварду красно-белых. В результате этого эпизода футболист «Спартака» не смог продолжить матч и был заменён.

«Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока. Желаем Эсекьелю скорейшего возвращения в строй!» — сообщила пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

Напомним, уже в ближайшее воскресенье, 3 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартаку» предстоит встретиться с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.