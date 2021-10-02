РФС рекомендовал в списки ФИФА Казарцева, работавшего на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»

РФС составил список рекомендованных судей для ФИФА. Среди прочих, в нём есть и петербургский арбитр Василий Казарцев, работавший на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

«Бюро исполкома РФС утвердило судей, рекомендованных судейским комитетом в списки ФИФА на 2022 год. По сравнению с прошлым годом в нем произошли три изменения. Вместо Сергея Лапочкина в перечень рекомендованных судей попал Евгений Кукуляк, который в прошлом сезоне работал на матчах топ-уровня, таких как ЦСКА — „Зенит“. Также судейский комитет рекомендовал присвоить категорию ФИФА видеоарбитра Василию Казарцеву, который стал лучшим на VAR в Российской Премьер-лиги сезона-2020/2021», — говорится в сообщении РФС.



Судьи ФИФА:



Сергей Карасев

Сергей Иванов

Кирилл Левников

Виталий Мешков

Владимир Москалев

Алексей Матюнин

Владислав Безбородов

Павел Kукуян

Евгений Кукуляк

Анастасия Пустовойтова

Вера Опейкина

Марина Крупская

Александра Пономарева

Надежда Горинова



Ассистенты ФИФА:



Игорь Демешко

Максим Гаврилин

Алексей Лунев

Роман Усачев

Валерий Данченко

Егор Болховитин

Дмитрий Мосякин

Дмитрий Сафьян

Андрей Веретешкин

Валентин Мурашов

Екатерина Курочкина

Юлия Петрова

Сабина Валиева

Екатерина Чернова

Екатерина Козырева

Яна Елеференко



Видеоарбитры ФИФА:



Виталий Мешков

Сергей Иванов

Сергей Карасев

Владимир Москалев

Василий Казарцев



Судьи по мини-футболу ФИФА:



Владимир Кадыков

Григорий Зеленцов

Юрий Неверов

Виталий Грошев

Ирина Великанова

Татьяна Болтнева



Судьи ФИФА по пляжному футболу:



Роман Борисов

Виктор Листратов

Денис Смольянинов

Алексей Иванов

Список является официальной рекомендацией РФС в лист судей ФИФА. Судейский комитет ФИФА ежегодно утверждает список судей международных соревнований на основе рекомендаций стран-членов.