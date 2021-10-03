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Игроки «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата Молдавии

Игроки «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата Молдавии
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Вчера, 2 октября, в матче чемпионата Молдавии «Шериф» встретился с клубом «Милсами». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу тираспольской команды, но одним из наиболее обсуждаемых событий встречи стала вовсе не победа «Шерифа», а массовая потасовка во втором тайме.

События развивались следующим образом: игрок «Милсами» Игорь Ламбарский, который, к слову, ранее выступал за ряд клубов РПЛ, намеренно ударил сзади по ногам футболиста «Шерифа» Эмонда Аддо. Африканский хавбек не сдержал эмоций и ответил обидчику ударом по лицу.

Игрок «Милсами» после удара по лицу упал на газон, а команды начали массовую потасовку. Разнимать футболистов пришлось даже главному тренеру «Шерифа» Юрию Вернидубу.

По итогам эпизода Аддо получил красную карточку, а Ламбарский, ударивший соперника сзади по ногам — лишь предупреждение. Позже представители «Шерифа» отметили несправедливость такого решения, ведь игрок «Милсами» по футбольным правилам тоже должен был получить красную карточку.

Права на видео принадлежат FMF. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «FMF TV»

Напомним, на прошлой неделе «Шериф» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл мадридский «Реал» (2:1).

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