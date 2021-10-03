Игроки «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата Молдавии

Вчера, 2 октября, в матче чемпионата Молдавии «Шериф» встретился с клубом «Милсами». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу тираспольской команды, но одним из наиболее обсуждаемых событий встречи стала вовсе не победа «Шерифа», а массовая потасовка во втором тайме.

События развивались следующим образом: игрок «Милсами» Игорь Ламбарский, который, к слову, ранее выступал за ряд клубов РПЛ, намеренно ударил сзади по ногам футболиста «Шерифа» Эмонда Аддо. Африканский хавбек не сдержал эмоций и ответил обидчику ударом по лицу.

Игрок «Милсами» после удара по лицу упал на газон, а команды начали массовую потасовку. Разнимать футболистов пришлось даже главному тренеру «Шерифа» Юрию Вернидубу.

По итогам эпизода Аддо получил красную карточку, а Ламбарский, ударивший соперника сзади по ногам — лишь предупреждение. Позже представители «Шерифа» отметили несправедливость такого решения, ведь игрок «Милсами» по футбольным правилам тоже должен был получить красную карточку.

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Напомним, на прошлой неделе «Шериф» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл мадридский «Реал» (2:1).