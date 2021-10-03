«Зенит» — «Сочи»: гости забили два гола за четыре минуты и вышли вперёд

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Касьерра сравнял счёт в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд (1:2, 72-я минута).



Напомним, сегодня, 3 октября, проходит матч «Зенит» — «Сочи». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (15) идёт на 6-м месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».