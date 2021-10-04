Эвра отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с Алексом Фергюсоном, опубликовав эмодзи

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра отреагировал на фото экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с легендарным тренером Алексом Фергюсоном. Боец сообщил о встрече с сэром в своём «инстаграме», французский футболист в комментарии опубликовал эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.
«Красные дьяволы» в 7-м туре английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
- 4 октября 2021
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
08:50
-
08:30
-
07:40
-
07:13
-
06:35
-
06:10
-
05:59
-
05:42
-
05:17
-
04:53
-
04:11
-
03:54
-
03:36
-
02:21
-
02:07
-
01:54
-
01:45
-
01:38
-
01:14
-
00:54
-
00:53