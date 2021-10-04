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Эвра отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с Алексом Фергюсоном, опубликовав эмодзи

Эвра отреагировал на фото Хабиба Нурмагомедова с Алексом Фергюсоном, опубликовав эмодзи
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра отреагировал на фото экс-чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с легендарным тренером Алексом Фергюсоном. Боец сообщил о встрече с сэром в своём «инстаграме», французский футболист в комментарии опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Хабиба Нурмагомедова

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет и покинул пост главного тренера в 2013 году.

«Красные дьяволы» в 7-м туре английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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