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Мюллер прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Мюллер прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:2).

«Мы очень разочарованы, злы и раздражены. Даже не знаю, какое слово лучше подойдёт. Это матч, который мы, конечно, ни в коем случае не должны были проигрывать. В итоге нас подвела эффективность. По ощущениям у нас было много голевых моментов. Неприятно, что первый же момент у наших ворот привёл к голу. Мы были недостаточно эффективны как в атаке, так и в обороне. Из тех немногих моментов, что были у «Айнтрайхта», они сделали два гола. Мы определённо не всё сделали правильно, но по ощущениям это был матч, в котором мы могли победить. Плохо, что проиграли, но это не выбьет нас из колеи», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

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