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«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются 19-летним форвардом «Зальцбурга» Адейеми

«Ливерпуль» и «Бавария» интересуются 19-летним форвардом «Зальцбурга» Адейеми
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Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми привлёк внимание европейских топ-клубов. По информации Sky Sport, 19-летним футболистом сборной Германии интересуются «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». В настоящее время немецкие клубы ведут переговоры с агентами игрока. Также сообщается, что недавно запрос по Адейеми делал и «Ливерпуль».

Трансфер форварда оценивается в € 30-40 млн. По данным источника, Адейеми с большой долей вероятности перейдёт в один из клубов Бундеслиги. В нынешнем сезоне футболист забил 11 голов в 16 матчах, в том числе два мяча в Лиге чемпионов.

После 10 матчей в чемпионате Австрии «Ред Булл Зальцбург» с 30 очками занимает первую строчку в турнирной таблице, имея преимущество в 10 очков над ближайшим преследователем — «Штурмом».

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