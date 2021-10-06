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Мещеряков: точно не жалею о приходе Николича в «Локомотив»

Мещеряков: точно не жалею о приходе Николича в «Локомотив»
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Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берёт на себя всю ответственность за это решение. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет своё мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

Точно не жалею о приходе Николича в «Локомотив». Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», — цитирует Мещерякова ТАСС.

5 октября «Локомотив» и Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покидают Радойе Смилянич и Горан Басарич. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

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