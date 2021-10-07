Корниленко отреагировал на включение Пиняева в список лучших талантов мирового футбола

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал включение нападающего самарской команды Сергея Пиняева в список лучших молодых талантов мира.
«Мы очень рады. Хотим, чтобы всё это подтверждалось результатами и результативным действиями на поле, чтобы он становился всё сильнее с каждым днём. Надеюсь, что Сергей дальше будет развиваться и принесёт много пользы «Крыльям». На данный момент мы не отвлекаем его от работы в юношеской сборной. Обязательно его поздравим. Мы хотим, чтобы это было только начало.
Вырастет ли из-за этого его трансферная стоимость? Чем лучше он будет играть, тем больше будет становиться его трансферная стоимость», — сказал Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 октября 2021
-
20:26
-
20:25
-
20:13
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:34
-
19:30
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:37
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
18:03
-
17:59
-
17:57
-
17:41
-
17:17
-
17:15
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:12
-
15:53
-
15:34
-
15:26
-
15:26
-
15:21