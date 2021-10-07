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Корниленко отреагировал на включение Пиняева в список лучших талантов мирового футбола

Корниленко отреагировал на включение Пиняева в список лучших талантов мирового футбола
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал включение нападающего самарской команды Сергея Пиняева в список лучших молодых талантов мира.

«Мы очень рады. Хотим, чтобы всё это подтверждалось результатами и результативным действиями на поле, чтобы он становился всё сильнее с каждым днём. Надеюсь, что Сергей дальше будет развиваться и принесёт много пользы «Крыльям». На данный момент мы не отвлекаем его от работы в юношеской сборной. Обязательно его поздравим. Мы хотим, чтобы это было только начало.

Вырастет ли из-за этого его трансферная стоимость? Чем лучше он будет играть, тем больше будет становиться его трансферная стоимость», — сказал Сергей Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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