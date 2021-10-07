Гус Тиль признан лучшим игроком месяца в чемпионате Нидерландов

Полузащитник голландского «Фейеноорда» Гус Тиль, арендованный минувшим летом у «Спартака», признан лучшим игроком сентября в чемпионате Нидерландов. Об этом сообщается в «инстаграме» Эредивизии.
В прошлом месяце 23-летний полузащитник забил 4 гола в 3 матчах Эредивизии. Тиль также является лучшим бомбардиром лиги. Он забил 6 мячей в текущем чемпионате. Также Тиль получил карточку в игре FIFA 22 с рейтингом 82.
Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. Отметим, что футболист вызван Луи ван Галом на октябрьский сбор Нидерландов на матчи отбора к ЧМ-2022.
- 7 октября 2021
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