«Салах должен был выиграть». Линекер не согласен с признанием Роналду игроком месяца в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал итоги голосования за звание лучшего игрока сентября в английской Премьер-лиге. Обладателем награды стал португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Он играл потрясающе, но приз должен был уверенно выиграть Мохамед Салах», — написал Линекер в своём «твиттере».

В список претендентов, помимо Роналду и Салаха, входили Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл Юнайтед») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).

После семи туров в АПЛ лидирует «Челси» (16 очков), на втором месте — «Ливерпуль» (15), на третьем — «Манчестер Сити» (14), на четвёртом — «Манчестер Юнайтед» (14).

Видео гола Салаха в матче с «Манчестер Сити»

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