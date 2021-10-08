Лучший бомбардир РПЛ сказал, как часто слышал претензии о блате из-за своего отца

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов рассказал о претензиях о блате из-за своего отца. Его отец Руслан Агаларов — бывший футболист и тренер.

«Насколько обидно слышать разговоры из серии «он небось по блату пробился»? Ну, что делать? Сколько людей, столько и мнений. Конечно, я слышал. Стараюсь не обращать на такое внимания. Однажды я не забил пенальти за молодёжку «Анжи». Потом выступала главная команда и в трёх местах от меня сидел болельщик и говорил другу: «Наверное, отец купил ему пенальти в молодёжке».

Ребёнком ходил на его матчи. Даже был один случай. Папа отлично бил штрафные. И вот шёл какой-то матч «Анжи». Я пришёл с дядями и братом. Как раз назначали штрафной. Я сижу в предвкушении, как он пробьёт. Отец забивает, и я тут же вскакиваю, поворачиваюсь назад к трибуне и кричу: «Это мой папа!!», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.