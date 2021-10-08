Россия — Словакия: прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022

Сегодня, 8 октября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте канала «Россия 1».



Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать арбитр Хуан Мартинес, которому поможет ассистент Теодоро Собрино.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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