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Новые владельцы «Ньюкасла» хотят назначить главным тренером команды Конте

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят назначить главным тренером команды Конте
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Бывший наставник «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Ньюкасл Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, новые владельцы клуба, фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), планируют обновить тренерский штаб. В этом случае нынешний наставник команды Стив Брюс будет уволен.

Летом 2021 года у Конте было предложение от «Тоттенхэм Хотспур». Но, как признался итальянский специалист, он отклонил предложение от лондонцев, посчитав проект недостаточно амбициозным.

В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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