Гол Прохина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Северной Ирландией
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В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч молодёжных сборных России и Северной Ирландии. Встреча квалификации чемпионата Европы 2023 года закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч в этой встрече забил Данила Прохин, которому ассистировал Руслан Литвинов. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте.
Российская сборная одержала вторую победу в трёх матчах в квалификации Евро-2023. Россияне, набрав шесть очков, занимают 2-е место в турнирной таблице группы C. Столько же очков у Испании, но испанцы провели на матч меньше.
В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет с Литвой. Матч состоится 12 октября в Литве.
Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0 и уступили испанцам со счётом 1:4.
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