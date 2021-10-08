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Гол Прохина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Северной Ирландией

Гол Прохина принёс молодёжной сборной России победу в матче с Северной Ирландией
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В Химках на стадионе «Арена Химки» завершился матч молодёжных сборных России и Северной Ирландии. Встреча квалификации чемпионата Европы 2023 года закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил Данила Прохин, которому ассистировал Руслан Литвинов. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте.

Российская сборная одержала вторую победу в трёх матчах в квалификации Евро-2023. Россияне, набрав шесть очков, занимают 2-е место в турнирной таблице группы C. Столько же очков у Испании, но испанцы провели на матч меньше.

В следующем туре отборочного турнира Россия сыграет с Литвой. Матч состоится 12 октября в Литве.

Ранее россияне разгромили мальтийцев со счётом 6:0 и уступили испанцам со счётом 1:4.

U21 ЧЕ-2023 - квалификация. Группа 3
08 октября 2021, пятница. 19:00 МСК
Россия U21
Окончен
1 : 0
Северная Ирландия U21
1:0 Прохин – 16'
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