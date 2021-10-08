Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словакии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.
«Родные стены всегда помогают командам, но против словаков сборной России будет трудно. Травмы, конечно, сказались на составе команды Карпина, но я думаю, что тренерский штаб найдёт решение этой проблемы и выпустит оптимальный состав.
Если сборная России сыграет в свою игру, то добьётся положительного результата. Жду ли я появления Агаларова в матче со словаками? Надеюсь, что он выйдет на поле, потому что линия атаки пока находится не в оптимальных кондициях», – приводит слова Стукалова Metaraitngs.
Матч Россия – Словакия состоится в Казани сегодня, 8 октября. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса прозвучит в 21:45 по московскому времени.
- 8 октября 2021
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