Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словакии

Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словакии
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Родные стены всегда помогают командам, но против словаков сборной России будет трудно. Травмы, конечно, сказались на составе команды Карпина, но я думаю, что тренерский штаб найдёт решение этой проблемы и выпустит оптимальный состав.

Если сборная России сыграет в свою игру, то добьётся положительного результата. Жду ли я появления Агаларова в матче со словаками? Надеюсь, что он выйдет на поле, потому что линия атаки пока находится не в оптимальных кондициях», – приводит слова Стукалова Metaraitngs.

Матч Россия – Словакия состоится в Казани сегодня, 8 октября. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Новость по теме
Россия и Словакия объявили стартовые составы на матч отбора на чемпионат мира 2022 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021