Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Словакии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Родные стены всегда помогают командам, но против словаков сборной России будет трудно. Травмы, конечно, сказались на составе команды Карпина, но я думаю, что тренерский штаб найдёт решение этой проблемы и выпустит оптимальный состав.



Если сборная России сыграет в свою игру, то добьётся положительного результата. Жду ли я появления Агаларова в матче со словаками? Надеюсь, что он выйдет на поле, потому что линия атаки пока находится не в оптимальных кондициях», – приводит слова Стукалова Metaraitngs.

Матч Россия – Словакия состоится в Казани сегодня, 8 октября. Стартовый свисток испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса прозвучит в 21:45 по московскому времени.