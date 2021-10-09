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Дмитрий Баринов пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации

Дмитрий Баринов пропустит матч со Словенией из-за дисквалификации
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не сможет помочь сборной России в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией. Причиной его отсутствия станет перебор жёлтых карточек.

Карточка Баринова, полученная на 84-й минуте сегодняшнего матча со Словакией (1:0), стала для него уже второй в отборочном этапе. Первое предупреждение Дмитрий получил в игре с Хорватией (0:0).

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Команда Словении имеет 10 очков и располагается на третьей строчке.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября.

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