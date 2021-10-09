Вратаря сборной Уэльса затравили в соцсетях за чудовищную ошибку

Вратаря сборной Уэльса Дэнни Уорда затравили в социальных сетях за чудовищный автогол в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с национальной командой Чехии (2:2).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
«Автогол Уорда был по-настоящему мерзким», — написал один из фанатов.
«Его должны выгнать из сборной за этот автогол. Любитель!» — добавил другой.
«Уорд был лучшим игроком сборной Чехии этой ночью», — прокомментировал ситуацию один из болельщиков.
«Боюсь, Дэнни Уорд — абсолютный лузер», — подытожил ещё один фанат.
Напомним, в Праге на стадионе «Эден» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Чехии в матче группы E принимала команду Уэльса. Встреча закончилась со счётом 2:2. Команды занимают 2-е и 3-е места, отставая от лидирующей Бельгии на 8 очков. Но Уэльс провёл на один матч меньше, чем Бельгия и Чехия.
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