Швеция разгромила Косово в матче квалификации ЧМ-2022
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В Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Швеции принимала команду Косово.
Матч закончился уверенной победой хозяев, которые забили три безответных мяча. На 29-й минуте счёт в матче открыл Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти. В середине второго тайма Александер Исак забил второй мяч, а точку в матче поставил Робин Квайсон, отличившийся на 79-й минуте.
Швеция набрала 12 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. Лидирует в группе Испания, набравшая 13 очков. Но испанцы провели на один матч больше. Команда Косово, набрав четыре очка, занимает 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре Швеция будет принимать Грецию, а сборная Косово встретится с Грузией.
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