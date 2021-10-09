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Швеция разгромила Косово в матче квалификации ЧМ-2022

Швеция разгромила Косово в матче квалификации ЧМ-2022
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В Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Швеции принимала команду Косово.

Матч закончился уверенной победой хозяев, которые забили три безответных мяча. На 29-й минуте счёт в матче открыл Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти. В середине второго тайма Александер Исак забил второй мяч, а точку в матче поставил Робин Квайсон, отличившийся на 79-й минуте.

Швеция набрала 12 очков, команда занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. Лидирует в группе Испания, набравшая 13 очков. Но испанцы провели на один матч больше. Команда Косово, набрав четыре очка, занимает 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Швеция будет принимать Грецию, а сборная Косово встретится с Грузией.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Косово
1:0 Форсберг – 29' (пен)   2:0 Исак – 62'   3:0 Квайсон – 79'
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