Слуцкий — о голе Игнатьева «Краснодару»: надеюсь, это придаст уверенности

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Краснодаром» (1:2) высказался об игре форварда Ивана Игнатьева, который забил своей бывшей команде.



«Может ли гол «окрылить» Игнатьева? Вопрос же не в том, что у него не было крыльев, а сейчас вырастут. Гол – это всегда хорошо для любого игрока группы атаки. Я надеюсь, что он придаст уверенности, как это всегда бывает с любым футболистом. Но всё-таки я бы не стал переоценивать статистику, потому что он в контрольных матчах достаточно много забивал, и на сборах у него была статистика. Поэтому, я не думаю, что основной момент – это отсутствие статистики. Он сейчас имеет возможность, как и любой другой, конкурировать на равных основаниях», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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