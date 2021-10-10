«Интер» предложил Брозовичу продлить контракт до 2025 года

Миланский «Интер» ведёт переговоры со своим полузащитником Марсело Брозовичем о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на ближайшие дни запланирована встреча между отцом и агентом футболиста Иваном Брозовичем и руководством клуба, чтобы продлить контракт с футболистом до 2025 года. Нынешнее соглашение с хорватским игроком рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб не делал футболисту никаких предложений.

Брозович защищает цвета «Интера» с 2015 года, а до этого выступал за загребское «Динамо» и другие клубы на родине. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также получил восемь жёлтых карточек.