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Дрогба: мы слегка перегибаем с Мбаппе. Забываем, что он ещё молод и учится

Дрогба: мы слегка перегибаем с Мбаппе. Забываем, что он ещё молод и учится
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Бывший нападающий «Марселя» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением о выступлениях 22-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мы слегка перегибаем с ним. Мы часто забываем, что Килиан ещё молод, он всё ещё находится в процессе обучения. Он уже вышел за рамки? Да, но разве это повод вытирать об него руки? Во Франции люди слишком резко меняют своё мнение», — приводит слова Дрогба TF1.

Мбаппе выступает за основную команду «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах чемпионата Франции, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2017 года Мбаппе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды форвард — чемпион мира (2018).

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