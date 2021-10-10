Данни Блинд раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при Сульшере

Бывший защитник сборной Нидерландов Данни Блинд раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при главном тренере Уле-Гуннаре Сульшере.



«Какая идентичность у этой команды? Каков план тренера? Именно этого не хватает команде Сульшера. У них нет тактического плана. Его команда неспособна оказывать давление на своих соперников, как «Манчестер Сити».



Не нужно всегда и везде прессинговать, но мы вообще не видим ничего подобного — всё в «Юнайтед» базируется на индивидуальных качествах игроков. Они достаточно хороши, и это часто приносит результат команде. Но это не заслуга команды. В ряде матчей она выглядит не лучшим образом. «Юнайтед» лишь пытается доминировать — в этом вся проблема.



Результаты не очень хорошие. Они проиграли «Янг Бойз», «Вест Хэму» в кубке, «Астон Вилле», а в матче с «Вильярреалом» им повезло из-за Роналду. С «Эвертоном» — опять ничья, они вырвали этот результат. Нужно улучшать положение, и это можно сделать.



Нельзя сказать, что у Сульшера была долгая карьера на высшем уровне в качестве тренера до «Юнайтед». Да, он был чемпионом Норвегии, но это другой уровень. Я знаю, почему он получает больше времени, чем другие тренеры, он — дитя клуба. Он забил тот легендарный гол в 1999 году, который помог им выиграть Лигу чемпионов. Но всего этого недостаточно для того, чтобы оправдать его», — цитирует Блинда Daily Mail.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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