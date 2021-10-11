Тите заступился за Неймара после критики за игру в матче с Колумбией

Главный тренер сборной Бразилии Тите поддержал форварда команды Неймара, который подвергся критике после матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Колумбии. Встреча завершилась ничьей со счётом 0:0. Неймар провёл неудачный матч, допускал много ошибок и практически не угрожал воротам соперника.
«Люди ждут, что он будет делать разницу в каждом матче. Но мы неплохо играли в важном матче, Неймар был хорош, хорошая командная игра. От него ждут чего-то выдающегося в каждом матче. Он — невероятный футболист, который всегда готов сделать что-то особенное. Но нельзя ждать, что это будет постоянно. Мы понимаем, в каких кондициях он находится. К тому же, соперник его очень плотно опекал», — приводит слова Тите RMC Sport.
Сборная Бразилии впервые в квалификации ЧМ-2022 потеряла очки. До этого бразильцы одержали девять побед подряд.
- 11 октября 2021
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