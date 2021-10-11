Александар Радосавлевич: победу над Россией в 2009-м праздновали всю ночь

Бывший футболист сборной Словении, ярославского «Шинника» и «Томи» Александар Радосавлевич вспомнил победу над национальной командой России (1:0) в 2009 году.



«После поражения в Москве тренеру и не надо было ничего говорить. Мы понимали, что добились хорошего результата, ведь у России было ещё несколько отличных моментов. Но вместо этого отличились мы. Все понимали, что надо выиграть дома 1:0 и мы пройдём дальше.



Мотивационная речь от Кека была, но я подробностей не запомнил. Важнее даже то, что ребята сели и поговорили между собой перед игрой. Мы верили в свои силы, в то, что можем победить. В команде была великолепная обстановка, никто даже не думал, что мы не пройдём дальше. Что же касается конкретных установок, например, по Аршавину — мы знали, кто это такой, тем более я, человек, игравший в России. Человеку, который играл против него, обязательно должен был кто-то помогать, подстраховывать. Мы в принципе старались не оставлять никого один в один, полузащитники садились назад, когда это требовалось.



Заранее мы не готовились. После игры все болельщики остались на стадионе, никто не ушёл домой. И ещё часа два после финального свистка мы праздновали с ними. Потом поехали в гостиницу и там продолжали всю ночь. Сильное ли было утром похмелье? У кого как. Больше чувствовалась усталость от игр, перелётов. И на следующий день мы ещё поехали в Любляну, где собралась толпа в несколько тысяч болельщиков. Там поздравления продолжились», — цитирует Радосавлевича «РБ-Спорт».