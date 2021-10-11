Сердар Таски поделился ожиданиями от матча Словения — Россия

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 Словения – Россия.

«Думаю, это будет сложный матч для России, потому что матч в Словении, и это последний шанс для Словении поехать на чемпионат мира. А у России ещё есть большие шансы занять первую позицию в таблице. Так что это будет интересный матч. Конечно, я желаю удачи своим товарищам по команде и тренеру из моего бывшего клуба «Спартак» — Валерию Карпину. Надеюсь, что Россия выиграет этот матч», — приводит слова Таски «Матч ТВ».

Напомним, в матче отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России на выезде встретится с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H пройдёт сегодня, 11 октября, в Мариборе на стадионе «Людски врт». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.