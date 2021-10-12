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Саутгейт: идея проведения чемпионата мира раз в два года кажется бессмысленной

Саутгейт: идея проведения чемпионата мира раз в два года кажется бессмысленной
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Я видел некоторые предложения, но не очень понимаю, что именно сейчас обсуждается в ФИФА. Всё стремительно меняется. Была презентация, набор предложений, за которыми, правда, сложно угнаться. Хочу отметить, что все должны участвовать в этих обсуждениях: и представители клубного футбола, и представители международного футбола. Уже тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами.

Если бы было меньше окон, но мы собирали игроков на более длительный период времени, это могло бы помочь и клубам, и сборным. Если времени станет ещё меньше, то я не совсем понимаю концепцию. Мне это кажется бессмысленным», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

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