Саутгейт: идея проведения чемпионата мира раз в два года кажется бессмысленной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об идее проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.



«Я видел некоторые предложения, но не очень понимаю, что именно сейчас обсуждается в ФИФА. Всё стремительно меняется. Была презентация, набор предложений, за которыми, правда, сложно угнаться. Хочу отметить, что все должны участвовать в этих обсуждениях: и представители клубного футбола, и представители международного футбола. Уже тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами.



Если бы было меньше окон, но мы собирали игроков на более длительный период времени, это могло бы помочь и клубам, и сборным. Если времени станет ещё меньше, то я не совсем понимаю концепцию. Мне это кажется бессмысленным», — приводит слова Саутгейта Goal.com.

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