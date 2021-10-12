Нигматуллин: Карпин отлично справляется, а Джикия побыл Ибрагимовичем

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин подвёл итоги матча отбора на ЧМ-2022, в котором россияне обыграли Словению (2:1).

«Мне игра очень понравилась в первую очередь своим результатом. Джикия сегодня побыл Ибрагимовичем, а почему нет, гол в его стиле, и в целом весь матч провёл на высоком уровне.

Сафонов большой молодец, два отличных матча. До этого Гильерме показал прекрасную игру, и он мог быть основным, но сейчас Сафонов абсолютно доказывает, что он номер один. Валерия Карпина хочу отдельно поздравить, прекрасно справляется со своей задачей, с победой», — приводит слова Нигматуллина «РБК-Спорт».

Напомним, благодаря этой победе сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты — 17 очков. Третье и четвёртое места в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).

Таким образом, за два тура до окончания отбора Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе, позволяющее сыграть в стыковых матчах.