Сутормин: нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную России

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением по поводу отказа Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2022.

«Допускаю, что у Артёма были объективные причины. Раз он решил поступить именно так, значит, по его мнению, всё сделал правильно. Надо принять выбор Дзюбы и двигаться дальше.



Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артём набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своё состояние», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.