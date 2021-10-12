Левандовски: после работы с Гвардиолой я начал иначе мыслить в футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметил роль в Хосепа Гвардиола в собственной карьере. Под руководством испанского наставника поля играл с 2013 по 2016 год.
«Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, её использование в футболе в целом. После работы с Пепом я мыслю в футболе иначе — теперь я начал видеть игру с другого угла. Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл хорошо и как быть на шаг впереди соперника.
Мы часто общались и он много объяснял мне тактическую составляющую игру. Однажды он сказал мне: «Я не могу помочь тебе стать ещё более сильным нападающим, потому что ты и так очень хорош, но я могу помочь твоей команде доставить мяч в нужную зону, а уже там ты и без меня отлично знаешь что и как нужно делать», — цитирует Левандовского Marca.
В текущем сезоне 33-летний поляк провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и тремя ассистами.
- 12 октября 2021
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