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Экс-игрок сборной Шотландии – о новом тренере «Ньюкасла»: Лэмпард подходит клубу на 100 %

Экс-игрок сборной Шотландии – о новом тренере «Ньюкасла»: Лэмпард подходит клубу на 100 %
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Бывший нападающий «Рейнджерс» и сборной Шотландии Алли Маккойст считает, что лучшей кандидатурой для замены нынешнего наставника «Ньюкасл Юнайтед» Стива Брюса является экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

«Ньюкасл» пойдёт по верному пути, если они обратятся к молодому тренеру как Фрэнк Лэмпард. Я думаю, он на 100 % подходит для работы в «Ньюкасле», — цитирует Маккойста Talksport.

Ранее сообщалось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) изучает кандидатуры трёх тренеров. Сменить Брюса на посту наставника английского клуба могут экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Рому».

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

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