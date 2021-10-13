Карпин: схему в пять защитников мы отрабатывали шесть минут за весь цикл

52-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, прокомментировал переход на схему с пятью центральными защитниками в матче 7-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со Словакией (1:0).

«Мы не провели ни одной полноценной тренировки ни на сентябрьском, ни на этом сборе, но то, на что мы перестроились – 5-4-1 – мы минут шесть отрабатывали. За весь цикл. Это очень мало. Чтобы что-то отработать, надо две недели. Каждый день по полчаса – вот это нормально. Но футболисты сборной по интеллекту выше многих своих коллег, поэтому они и вызываются. Быстрее всё воспринимают – раз. Многие в своих клубах тоже играют 5-4-1 – два. Допустим, в недавнем дерби ЦСКА – «Спартак» обе команды играли по схеме 5-4-1. В «Зените», наверное, за исключением последней встречи с «Сочи», играли в пять защитников. Многим схема знакома. В «Сочи» тоже играют 5-4-1 или 5-2-3 – как угодно называйте, в зависимости от крайних нападающих или полузащитников, которые опускаются в линию к полузащитникам. То есть многие команды – тот же «Ростов» играл 5-4-1 какие-то матчи.

Наши 5-4-1 со Словакией были, мягко говоря, вообще не идеальными. Было ли рисковало перестраиваться? Хуже того, что было в первом тайме, уже не могло быть. Никакого риска не было.

Могу ли себе представить, чтобы моя команда с первых минут «парковалась»? С самого начала – нет», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.