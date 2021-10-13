Карпин заявил, что был против публикации видео из раздевалки сборной с песней «Валера»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на включение в раздевалке песни «Валера, Валера!» после победы над Словенией (2:1) в гостевом матче 8-го тура группового этапа отбора на ЧМ-2022.

«Откуда я знаю, кто включил эту песню. Сначала играла какая-то другая музыка. Затем заиграла эта песня. Честно говоря, не знаю, кто отвечает за музыку.

Разрешения на публикацию не было. Сразу сказал, чтобы не выкладывали. Написали, что я дал добро? Фигня полная. Будем разбираться.

Сама песня мне не нравится, конечно. У меня другие песни. Её везде поют, где меня видят. И во всех командах ставят: в «Спартаке», в Армавире, в «Ростове». На большее фантазии не хватает. Жена тоже поёт. Просто чтобы поприкалываться», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.