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Петраков: Украина — не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат

Петраков: Украина — не Франция и не Италия. У нас средний чемпионат
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в матче квалификационного раунда чемпионата мира по футболу – 2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1).

«В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к игрокам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Потом разберем ошибки, сделаем выводы.

После того как болельщики во Львове выкрикивали мою фамилию, сыграть 1:1… В душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема.

Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я слежу за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную.

Шансы? Мы будем биться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают», — цитирует Петракова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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