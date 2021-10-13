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Форвард «Уфы» Жамалетдинов успешно прооперирован в Мюнхене

Форвард «Уфы» Жамалетдинов успешно прооперирован в Мюнхене
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Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов прооперирован в Мюнхене. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Желаем Жаме здоровья и ждём в строю!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Напомним, Жамалетдинов перешёл из ЦСКА в «Уфу» в 2020 году. Сумма трансфера нападающего составила € 270 тыс. Жамалетдинов провёл за армейцев 41 матч, забил пять голов и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги за «Уфу» и не сумел отметиться результативными действиями.

«Уфа» в 10 матчах набрала 8 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

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