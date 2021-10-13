Александар Драгович: в «Лестере» игрокам говорили: «Сходите выпить»

Бывший защитник «Лестер Сити» Александар Драгович поделился впечатлениями от периода выступлений в английском клубе.
«Последняя тренировка перед матчем в «Лестере» была похожа на первый день после праздника. Было много смеха, все валяли дурака — веселье в чистом виде. Но когда судья давал свисток о начале игры, все выкладывались на 100 %.
В клубе нам даже говорили: «Сходите куда-то выпить вместе». Игроки «Лестера» часто ходили в пабы. Конечно, все держали себя в руках и не напивались. Пара бокалов пива не была проблемой. Важно было выкладываться в матчах, остальное никого не волновало. После выступления в Германии для меня это стало культурным шоком. Мне было интересно, принято ли такое только в «Лестере» или везде в Англии», — цитирует Драговича Goal.
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Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Лестер»:
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