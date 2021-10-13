Стали известны команды АПЛ, которые больше всего протестовали против продажи «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» больше остальных команд английской Премьер-лиги выступали против продажи «Ньюкасла» инвесторам из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.
Ранее разгневанные клубы Премьер-лиги обрушились на руководство английской Премьер-лиги с многочисленными жалобами и потребовали экстренного собрания по поводу приобретения «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.
В самой же Саудовской Аравии заявляют, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), приобретающий «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.
- 13 октября 2021
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
-
14:13
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:38