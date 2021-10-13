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Стали известны команды АПЛ, которые больше всего протестовали против продажи «Ньюкасла»

Стали известны команды АПЛ, которые больше всего протестовали против продажи «Ньюкасла»
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«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон» больше остальных команд английской Премьер-лиги выступали против продажи «Ньюкасла» инвесторам из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Ранее разгневанные клубы Премьер-лиги обрушились на руководство английской Премьер-лиги с многочисленными жалобами и потребовали экстренного собрания по поводу приобретения «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии.

В самой же Саудовской Аравии заявляют, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), приобретающий «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Ранее сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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